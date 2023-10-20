Новый терминал заработал на полную мощность в аэропорту Бегишево

В аэропорту Бегишево в полную мощность запущен новый терминал. Об этом говорится в сообщении организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Все внутренние рейсы обслуживаются теперь в новом терминале B. С 3 сентября он принимал лишь рейсы на прилет, теперь же это коснулось и рейсов на вылет.

При этом перевод рейсов из старого терминала в новый осуществляют поэтапно. Это делается с целью проверки функционирования и отладки всех технологических систем в реальных условиях обслуживания рейсов.

"Ъ-Казань"