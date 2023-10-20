Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новый терминал заработал на полную мощность в аэропорту Бегишево

В аэропорту Бегишево в полную мощность запущен новый терминал. Об этом говорится в сообщении организации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Все внутренние рейсы обслуживаются теперь в новом терминале B. С 3 сентября он принимал лишь рейсы на прилет, теперь же это коснулось и рейсов на вылет.

При этом перевод рейсов из старого терминала в новый осуществляют поэтапно. Это делается с целью проверки функционирования и отладки всех технологических систем в реальных условиях обслуживания рейсов.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...