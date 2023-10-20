Участок площадью 5,6 га рядом с аэропортом Краснодара выставят на аукцион

Власти Краснодарского края заявили о планах продажи имущественного комплекса на территории вблизи аэропорта Краснодара. Участок площадью 5,6 га с объектами недвижимости площадью 3,2 тыс. кв. м будет продан в рамках аукциона. Начальная цена составляет 177,5 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Аукцион пройдет 24 ноября на сплощадке ДОМ.РФ.

Территория расположена в районе ул. Уральской, 228. Раньше на этом участке был центр таможенной обработки грузов ФТС. На территории находятся склады, свободные участки земли, железнодорожные пути и жилая застройка. Расстояние от участка до аэропорта – около 3 км, до центра города – 18 км.

В сообщении администрации отмечается, что одной из задач флагманского проекта «Южный экспортно-импортный хаб» является развитие территории аэропорта Краснодар. Проект предусматривает строительство дополнительных логистических мощностей.

«Строительство новых складских комплексов будет способствовать увеличению объемов торговли, росту занятости и увеличению экспортно-импортных операций, создав единую логистическую цепочку, что несомненно повлияет на занятость населения»,– цитирует пресс-служба администрации первого заместителя руководителя департамента развития бизнеса Анастасию Шишмареву.

Анастасия Назарова