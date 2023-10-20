В Сочи запустили конкурс проектов стелы на въезде в Красную Поляну
В Сочи начался творческий конкурс разработчиков проекта въездного знака в пгт Красная Поляна. Как сообщает МЦУ города, победитель получит 300 тыс. руб. Конкурс проводит АНО «Институт урбанистки “Импульс Сочи”» по инициативе мэра Алексея Копайгородского.
Участники должны создать наиболее выразительный, лаконичный и уникальный въездной знак в поселок. Также нужно разработать концепцию благоустройства территории возле него. Участники, занявшие три первых места, получат премии.
В конкурсе могут участвовать архитекторы, скульпторы, дизайнеры и ландшафтные архитекторы, имеющие профильное образование, либо студенты профильных вузов. Разработкой проекта могут заниматься в том числе группы, в состав которых допускаются специалисты смежных профессий.
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