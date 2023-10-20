Взросление отца, чудная баба и экскурсия по таможне

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут гастроли белорусского театра, концерты Дельфина и группы «Алиса», выставки, спектакли и мюзикл-шоу. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Дельфин во время выступления

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Музыкант Дельфин во время выступления

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

21 октября в клубе Milo Concert Hall на улице Родионова поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) представит свой новый альбом «Прощай оружие», а также исполнит хиты прошлых лет. Билет на танцпол стоит 2 тыс. руб.

21 октября в выставочном комплексе художественного музея «Русское искусство» в кремле пройдет фестиваль «Ар-деко в моде и искусстве». В его программе — лекция о стиле ар-деко, мастер-классы. Нижегородские молодежные театры моды покажут свои коллекции одежды. Билет стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

21 октября на сцене Центра театрального мастерства (ЦТМ) на улице Варварской психологическая монодрама «Между», основанная на реальных событиях, случившихся с автором спектакля — актером Артуром Кочканяном. Своеобразное подведение итогов и попытка оценить результаты значительного отрезка своей жизни. Билет стоит 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник и его хозяйка на выставке собак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Участник и его хозяйка на выставке собак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

21 и 22 октября на Нижегородской ярмарке на Стрелке пройдет выставка собак и кошек «Зоомир». Стоимость билетов от 150 до 300 руб., для детей до семи лет вход бесплатный.

22 октября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова пройдет спектакль на жестовом языке «Чудная баба», посвященный Международному дню глухих. В постановке о природе человеческих отношений главной героине Лидии Петровне предстоит выяснить, что значит быть живым. Билеты – 250 руб.

22 октября в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет лекция для детей и их родителей «Что такое манга?». Посетители узнают историю и особенности японских графических романов. Билет стоит 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Чеховъ — это я»

Фото: Нижегородский независимый театр на Счастливой Спектакль «Чеховъ — это я»

Фото: Нижегородский независимый театр на Счастливой

22 октября Театр на Счастливой поставит спектакль-путешествие по рассказам писателя Антона Чехова «Чеховъ — это я». Билеты от 750 руб.

22 октября в Театре драмы состоится показ спектакля «Цветы запоздалые» в исполнении актеров Гомельского драмтеатра. Постановка основана на одноименной повести Антона Чехова и главе из романа «Пошехонская старина» Михаила Салтыкова-Щедрина. Две истории о разных взглядах на любовь. Билеты от 400 руб.

24 октября Нижегородская таможня приглашает на экскурсию в свой музей на улице Родионова, 65. Начальник отдела инспектирования Наталья Благова расскажет об истории таможни, непростой работе таможенников и самых интересных задержаниях. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев во время выступления

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев во время выступления

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

24 октября в концертном зале «Юпитер» на улице Варварской выступит рок-группа «Алиса». Музыканты исполнят главные хиты и песни из нового альбома «Дудка». Билеты от 3,5 тыс. руб.

25 октября ЦТМ покажет спектакль-шутку «Посадить дерево». Комическая история взросления отца и сына от актеров «Маленького театра» Александра Сучкова. Билеты — 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Моноопера Микаэла Таривердиева «Ожидание»

Фото: vk.com/dom_archi_n Моноопера Микаэла Таривердиева «Ожидание»

Фото: vk.com/dom_archi_n

25 октября в Доме архитектора на Верхневолжской набережной состоится моноопера Микаэла Таривердиева «Ожидание» по поэме Роберта Рождественского. Единственный действующий персонаж оперы — Она — приходит на свидание на 32 минуты раньше и делится своими переживаниями в виде монолога. Вход 350 руб., рассадка свободная.

25 октября в «Юпитере» состоится мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта». Прозвучат арии из музыкальных представлений в исполнении звезд московского мюзикла. Билеты от 1 тыс. руб.

27 октября в академическом театре кукол — премьера «Пиковой дамы». Спектакль с паркетными куклами поставлен по повести Александра Пушкина под музыку Шумана. Стоимость билетов от 500 руб.

Подготовила Елена Ковалева