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Коммерсантъ FM
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РБК: следователи проверят отсрочку от мобилизации сотрудника Большого театра

Следователи начали проверку законности выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра. Об этом сообщили источники РБК в МВД.

Отмечается, что сотруднику Большого театра Еромееву А. С. в январе выдали отсрочку от призыва. Документ был подписан от имени военного комиссара Тверского района Москвы. При этом Большой театр не входит в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса, чьим сотрудникам предоставляются отсрочки. Возникшую ситуацию театр пока не прокомментировал.

Правоохранители, как пишет РБК, инициировали проверку по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает четыре года лишения свободы.

Мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября и продлилась до 28 октября. По ее итогам министр обороны Сергей Шойгу отчитался о наборе 300 тыс. человек.

Александра Горошилова

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