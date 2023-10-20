В юбилейном сезоне Свердловский театр музкомедии покажет три премьеры

В честь 90-летия Свердловский академический театр музыкальной комедии готовит три премьеры, рассказала на пресс-конференции главный режиссер театра Нина Чусова. Так, в декабре состоится премьерный показ спектакля «Полет» — первого спортивного мюзикла, посвященного художественной гимнастике и сестрам Назмутдиновым. В мае представят спектакль по произведению Виктора Гюго «Человек, который смеется». В июне запланирована премьера спектакля «24 часа из жизни женщины» по произведению Стефана Цвейга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

19 октября состоялась премьера концертной программы «Театр в городе», посвященной 300-летию Екатеринбурга и 90-летию театра. В ней задействованы артисты и музыканты театра, группа «Изумруд», вокальный проект Non Solo и другие. Для подготовки шоу была проделана большая работа с архивами: в постановке можно увидеть старинные афиши, объявления разных лет, газетные статьи, фотографии. Во время подготовки спектакля были найдены ноты самой первой оперетты «Роз-Мари».

Нина Чусова отметила, что в спектакле нет ни одного номера, который бы повторялся, они все уникальны. Для постановки были приглашены хореографы из Москвы и Санкт-Петербурга. «Вы должны прожить с нами эту жизнь. Мы не рассказываем об этой жизни, а вы погружаетесь в атмосферу и дальше как по волнам видите всю историю»,— отметила Нина Чусова.

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии был основан в 1933 году. За свою историю поставил свыше 400 спектаклей, получил 23 премии «Золотая маска». В разные годы на сцене театра работали: Нина Энгель-Утина, Алексей и Нина Шамбер, Семен Духовный, Игорь Войнаровский, Надежда Басаргина, Владимир Курочкин, Виктор Сытник, Мария Викс, Анатолий Маренич. Театр получил известность как «лаборатория советской оперетты». В 2006 года при участии театра проводится международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени Курочкина.

Дарья Сайнутдинова

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