Топ-менеджер Невского экологического оператора арестован на Кубани

Первого заместителя генерального директора АО «Невский экологический оператор» (является региональным оператором по обращению с ТКО в Санкт-Петербурге) Илью Гудкова отправили в СИЗО в Краснодарском крае. Об этом во второй половине дня в пятницу, 20 октября, со ссылкой на источники сообщает «Фонтанка».

По данным издания, арест господина Гудкова не связан с его работой в петербургском регоператоре и относится к более раннему этапу карьеры.

Официальной информации об аресте заместителя гендиректора НЭО пока нет.

Анастасия Захарова

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