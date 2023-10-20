Платеж по ипотеке в Казани оказался вдвое дороже аренды

В Казани ежемесячный платеж по ипотеке составил 59 тыс. руб., что в 2,3 раза дороже, чем аренда жилья. Об этом сообщает PБК со ссылкой на информацию агентства «Циан».

Данный показатель оказался в 1,8 раза выше, чем годом ранее. Тогда платеж по ипотеке составлял 42,8 тыс. руб., а аренда квартиры — 22,7 тыс. руб.

В рейтинге городов с самым высоким разрывом стоимости между ипотекой и арендой Казань оказалась лидером наравне с Москвой. В тройку также вошла Уфа. Там разница составила 2,18 раза.

"Ъ-Казань"