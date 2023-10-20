В доме на улице Клинической в Краснодаре завершили установку инженерных сетей

В Краснодаре в пострадавшем в результате взрыва газа многоэтажном доме на улице Клинической завершили установку инженерных сетей. Практически закончены работы по предчистовой отделке в поврежденных квартирах и подъезде, скоро специалисты начнут ремонтировать квартиры, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«По поручению главы города Евгения Наумова мы нарастили темпы и завершили работы по части всех инженерных сетей. В ближайшее время пройдет осмотр газовых приборов в квартирах»,— рассказал замдиректора департамента строительства Александр Мадовский.

Взрыв газа на улице Клинической произошел вечером 24 мая. Восстановительные работы начались в середине лета.

Вячеслав Рыжков

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