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Средняя стоимость номера в отеле в Татарстане в ноябре составила 6,2 тысячи

В Татарстане средняя цена за номер в отеле на одну ночь в ноябре составила 6,2 тыс. руб. Исследование провели сотрудники компании «Яндекс путешествия».

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По числу броней отелей Татарстан находится в топе среди регионов страны. Кроме того, Казань расположилась в рейтинге городов РФ на шестой позиции по количеству забронированных на ноябрь авиабилетов. Средняя цена такого рейса составляет 10,4 тыс. руб. в обе стороны. Билет на поезд стоит 6 тыс. руб.

Возглавляет рейтинг среди городов РФ по числу забронированных авиабилетов Москва, где цена туда-обратно составляет 9,8 тыс. руб. Второе место занимает Сочи с 14,6 тыс. руб. Тройку замыкает Санкт-Петербург (11,2 тыс.).

"Ъ-Казань"

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