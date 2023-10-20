В этом году с укусами клещей обращались более 10 тыс. жителей Башкирии

В текущем году поступило 10,27 тыс. обращений в медорганизации Башкирии по поводу укусов клещей, каждый третий пострадавший — ребенок, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. При этом среднемноголетний уровень не превышен, отмечается в сообщении.

Чаще всего клещи кусали людей во время отдыха на природе (46,4%) и на даче (30,2%).

Клещевой вирусный энцефалит диагностирован у 16 жителей, а клещевой боррелиоз — у 28 жителей республики.

Майя Иванова

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