Бывшего депутата в Татарстане осудят за мошенничество на 2 млн рублей

В Татарстане будут судить бывшего депутата Совета Масадинского сельского поселения Актанышского района и экс-директора компании «Коммунсервис-Актаныш». Ее обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество, передает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что с апреля 2020 года по май 2022-го обвиняемая в ходе оказания услуг по поставке теплоснабжения в село Актаныш госучреждениям и муниципальным учреждениям, с которыми возглавляемое ею ООО имело договорные отношения, предоставила в Госкомитет Татарстана по тарифам сведения о якобы понесенных затратах на электроснабжение, покупку холодной воды и амортизацию. В итоге ей удалось завысить тариф по оказанию услуг более чем на 2,2 млн руб.

Также следствие считает, что в прошлом году по указанию обвиняемой в ходе проведения капремонта системы отопления в одной из школ установили более дешевые радиаторы, которые не соответствовали условиям. В итоге стоимость работ оказалась выше на 267 тыс. руб. Но деньги за работу обвиняемая не получила, поскольку покушение на мошенничество выявили работники казначейства.

"Ъ-Казань"