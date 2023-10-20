В департаменте управления имуществом Самары нарушили сроки предоставления жилья сиротам

Самарское УФАС выдало предупреждение заместителю руководителя по жилищным вопросам департамента управления имуществом Самары, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сотрудники антимонопольного органа выявили, что департамент нарушил сроки оплаты по двум контрактам на приобретение жилых помещений для детей сирот, заключенным в сентябре 2022 года с ООО СЗ “Сервисно-строительная компания”»,— говорится в сообщении областного УФАС.

Замруководителя по жилищным вопросам, подписавший контракты, отделался предупреждением, поскольку «административное правонарушение должностным лицом было совершено впервые». В 2022 году эту должность занимал Александр Васьковский. Сейчас заместителем руководителя по жилищным вопросам департамента управления имуществом является Евгений Кальченко. Суды двух инстанций оставили в силе постановление самарского УФАС.

Сабрина Самедова