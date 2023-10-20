В Саратовской области мошенники прикрываются именем уже второго министра

Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов предупредил в личном Telegram-канале о мошенниках, представляющихся господином Разборовым.

«Мне сообщили, что в мессенджере „Телеграм“ от моего имени идет рассылка сообщений жителям региона о том, что с ними свяжутся якобы представители безопасности», — рассказал глава ведомства.

Двумя неделями ранее власти предупреждали об аналогичных сообщениях, но от имени заместителя председателя правительства Саратовской области — министра промышленности Михаила Торгашина.

Дарья Васенина

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