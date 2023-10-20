Путин назначил бывшего тюменского силовика прокурором Чувашской Республики

Бывший прокурор Тюмени Эдуард Гиматов назначен прокурором Чувашской Республики. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации. В новой должности господин Гиматов будет служить в течение пяти лет.

Эдуард Гиматов работал в Тюменской области с 2003 по 2022 год. Свою карьеру он начал в качестве помощника прокурора, а к 2007 году стал заместителем прокурора Ленинского административного округа Тюмени. Позже в отделе по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Тюменской области, который в итоге возглавил.

С 2014 по 2017 год он занимал должность прокурора Тюменского района, а до 2022 года — прокурора Тюмени. В марте прошлого года Эдуарда Гиматова назначили зампрокурора Тамбовской области.

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