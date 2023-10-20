Саратовский областной суд отправил в колонию адвоката-мошенницу из Москвы

Саратовский областной суд рассмотрел апелляцию по делу обвиняемых в покушении на мошенничество группой лиц в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ) московских адвоката Марии Захаровой и предпринимателя Александра Виноградова, сообщила пресс-служба инстанции.

5 июля обвинительный приговор вынесла судья Октябрьского районного суда Ксения Кузнецова. Изучив материалы дела, она пришла к выводу, что фигуранты намеревались обманным путем получить от потерпевшего 7,5 млн руб. якобы для передачи в прокуратуру в качестве взятки. Саратовец, будучи подозреваемым в получении мелкой взятки, рассчитывал закрыть свое дело и восстановиться на службе в ГИБДД. Осужденные же не намеревались ему помогать, да и возможности такой не имели.

Мошенников задержали при передаче части взятки — 7,4 млн руб. Днем ранее им перевели на счет в банке «задаток» — 100 тыс. руб.

Марию Захарову суд первой инстанции приговорил к трем годам общего режима и штрафу 500 тыс. руб., Александра Виноградова — к четырем годам строгого и такому же штрафу.

«Решение суда обжаловано как стороной защиты, так и стороной обвинения. В апелляционном представлении государственный обвинитель просил назначить Захаровой для отбывания наказания исправительную колонию общего режима, Виноградову — строгого. Сторона защиты указывала на несправедливость приговора и его чрезмерную строгость, просила изменить и назначить более мягкое наказание», — говорится в релизе. Почему прокуратура просила назначить те же режимы лишения свободы, что и изначально установленные судом, не уточняется.

«Саратовский областной суд приговор первой инстанции изменил, определил считать Захарову и Виноградова осужденными; назначил Захаровой для отбывания наказания в виде лишения свободы исправительную колонию общего режима, Виноградову — строгого режима. В остальной части решение суда оставлено без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — говорится в релизе. Решение 19 октября вынесла судья Александра Попова.

Дарья Васенина

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