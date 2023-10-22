Меню для своих

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о новинках в «Ласточке» и «Чайке».

Рестораны-яхты «Ласточка» и «Чайка», пришвартованные к причалам Москвы-реки, обновили меню, причем бренд-шеф Доменико Филиппоне распределил свое внимание между кухнями обоих заведений так, что часть новинок введены сразу в двух локациях — и в Лужниках, и на Красной Пресне, а кое-какие новинки оказались эксклюзивными.

Так, «Ласточка» и «Чайка» синхронно предлагают с видом на акваторию форшмак из атлантической сельди с красной икрой, карпаччо из осьминога с кенийской фасолью, теплый салат с филе оленины, фуа-гра и белыми грибами и соте из мини-кальмаров, креветок и морского гребешка с овощами и кедровыми орехами, которое довольно неожиданно подается с воздушным картофельным пюре.

Кроме того, в «Чайке» теперь есть тальолини с черным трюфелем, телячьими щечками и соусом «Красное вино» и стейк из говяжьей вырезки с хумусом и соусом «Черный перец».

А «Ласточка» пополнила a la carte салатом из фенхеля с кальмаром и равиоли с крабом и морским гребешком. Уединенное, почти потаенное месторасположение, солидный средний счет и необычный вид из окон на речную гладь, способствующий философскому настрою, — все эти опции рассчитаны на солидную публику, склонную к уединению и статусной обстановке.

Сюда, как правило, ходят только свои, потому и меню большое, и обновления масштабные: своим постоянным гостям ни в коем случае нельзя надоесть, иначе уплывут куда подальше…