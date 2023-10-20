Минстрой Алтайского края расторг договор с регоператором ООО «Экостар»

Минстрой Алтайского края расторг договор с региональным оператором ООО «Экостар», который занимался вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в Славгородской зоне, сообщает пресс-служба министерства.

«Решение было принято вчера, 19 октября, на заседании межведомственной комиссии, в состав которой вошли представители краевых минстроя и минприроды, госинспекции и управления по государственному регулированию цен и тарифов, а также эксперты ОНФ». – сказано в сообщении.

В минстрой края пояснили, что договор был расторгнут, так как регоператор не предоставил безотзывную банковскую гарантию, которую обязан ежегодно предоставлять как залог обеспечения исполнения обязательств по оказанию услуг. До определения нового регоператора ООО «Экостар» продолжит работу.

В начале декабря прошлого года министерство строительства и ЖКХ Алтайского края уже сообщало о планах расторгнуть контракт с регоператором) «Экостар». В качестве причины тогда называлось обращения глав муниципалитетов, а также юрлиц и жителей зон о нарушениях правил обращения с ТКО и условий соглашений. «Экостар» стал регоператором в Алейской и Славгородской зонах в 2021 году. Контракт с регоператором был заключен на 9 лет.

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Александр Киселев