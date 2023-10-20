Муралы о Великой Отечественной войне в Курске отредактируют после жалоб горожан

В Курске после отредактируют два мурала, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в правительстве региона.

Граффити нанесены на торцы жилых домов на проспекте Победы. Курского блогера Юрия Иванова возмутило, что на них изображены немецкие солдаты и техника. Горожане согласились с ним в комментариях.

«Главная надпись про героев, и на муралах изображены фашисты. У меня вопрос: если они герои, то солдаты Красной Армии кто? То есть, каждый россиянин знает, что истинные герои Великой Отечественной — это наши предки, но нет, нам говорят с плакатов что герои вовсе не они»,— написал господин Иванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что, на его взгляд, «эта провокация тянет на уголовку по статье 354.1 УК РФ». Речь идет о статье о реабилитации нацизма, максимальная санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В облправительстве рассказали, что на муралах будут фрагменты диорамы «Огненная дуга», в основе которой лежит танковое сражение под Прохоровкой: «На изображениях муралов будут заколлажированы надпись "Герои огненной дуги", даты сражения, стрелки наступления советских войск, орден Отечественной войны, документальные фотографии. Композиционно верхнюю часть муралов занимают фото победителей — советские солдаты, нижнюю — поверженные солдаты рейха».

По данным облправительства, работа над муралами еще не закончена. На это художникам необходимо еще три недели. «Авторы проекта, к сожалению, выбрали не совсем удачные фрагменты картины встречного боя, на которых изображены немецкие солдаты и танки. Это вызвало недоумение, возмущение, а порой и резкую критику со стороны курян. Благодарим жителей города за неравнодушие. В ближайшее время для муралов будет выбран другой фрагмент картины»,— добавили там.

Министр культуры Курской области Юлия Полетыкина назвала возмущения блогера «непонятным хайпом»: «У меня один вопрос: откуда идёт инициатива по распространению такой негативной информации? Получается, вырвано из контекста, и кто-то активно включается в дискредитацию, я бы сказала. Кто заказчик этой дискредитации? Я думаю, органы соответствующие заинтересуются людьми, которые активно в соцсетях эту информацию нагоняют» (цитата по Подъему).

Алина Морозова

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