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В Адыгее будут судить обвиняемого в истязании ребенка

В Тахтамукайском районе Адыгеи перед судом предстанет местный житель. Мужчину обвиняют в истязании ребенка своей сожительницы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Следствие установило, что фигурант весной и летом текущего года систематически истязал четырехлетнего ребенка в ауле Новая Адыгея. По данным ведомства, мужчина избивал мальчика деревянной палкой. После очередного такого случая пострадавшего госпитализировали. Мужчина пытался сбежать, но был задержан, рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) передано в суд.

Вячеслав Рыжков

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