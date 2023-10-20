Для жителей Мичуринского в Екатеринбурге появится второй выезд из района

В Екатеринбурге 1 декабря запустят движение по ул. Карасьевской, которая станет вторым выездом из микрорайона Мичуринский. Об этом сообщили пресс-службе администрации города.

В данный момент на ул. Суходольскую, ведущую из Мичуринского в центр города и на ЕКАД, можно выехать только по ул. Ручейной. Однако с декабря интенсивность движения на этой дороге должна сократиться вдвое, что повлияет и на ситуацию с пробками.

Сейчас на участке ул. Карасьевской от Савкова до Майской уже уложено асфальтовое полотно, Ширина дороги составляет семь метров, а тротуаров — по три метра с каждой стороны. В планах мэрии также запустить автобусы, открыв четыре остановки на ул. Карасьевской.

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