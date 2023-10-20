FESCO готова перевозить растущие объемы грузов между Россией и Индией

Транспортная группа FESCO планирует обеспечить растущий объем грузов между Россией и Индией. Об этом глава совета директоров компании Андрей Северилов заявил на бизнес-завтраке на форуме «Сделано в России».

«Мы уверенно гарантируем, что FESCO может обеспечить ритмичный вывоз фактически любых объемов грузов из России в Индию и в обратном направлении»,— приводит его слова пресс-служба FESCO.

Господин Северилов уточнил, что в 2023 году компания запустила маршруты между индийскими портами Нава-Шева и Мундра в Новороссийск. Также FESCO запустила перевозки из Китая в Санкт-Петербург через порт Нава-Шева.

Вице-президент компании Герман Маслов добавил, что контейнерооборот между Россией и Индией «демонстрирует стабильный рост». По итогам 2023 года, по его словам, ожидается рост этого показателя на 15%.

Петр Бузлаев