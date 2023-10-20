Краснодар занял третье место по количеству броней билетов на поезда

По количеству броней железнодорожных билетов на ноябрь Краснодар занял третье место в РФ, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. При этом по количеству бронирований отелей в рейтинге регионов Кубань стала лидером, сообщили в пресс-службе «Яндекс.Путешествия».

Средняя стоимость билета на поезд до Краснодара по России составляет 2,6 тыс. руб. В топ популярных направлений также вошли Симферополь (4,7 тыс. руб.), Адлер (2,4 тыс. руб.) и Сочи (2,3 тыс. руб.).

Средняя цена, которую путешественники отдали за номер в отелях Кубани, превысила 6,7 тыс. руб. за ночь.

По данным поиска авиабилетов в сервисе «Яндекс.Путешествий», в ноябре самым популярным остается внутреннее направление — 68% от всех броней. На втором месте по популярности — дальнее зарубежье (26%), на третьем — страны СНГ (6%).

Внутри России Сочи занял второе место среди самых популярных направлений. Средняя цена бронирования авиабилета туда-обратно составила 14,6 тыс. руб. Курорт обогнала лишь столица, где бронь авиабилета превысила 9,8 тыс. руб.

Средняя цена перелета по России в ноябре составляет 12,2 тыс. руб. В пресс-службе сервиса отметили, что в последний осенний месяц растет спрос на перелеты в Мурманск. Это связано с началом сезона, когда можно увидеть северное сияние.

Среди зарубежных направлений в ноябре у россиян самым большим спросом пользуются Турция (средняя цена билета — 37,5 тыс. руб.), Объединенные Арабские Эмираты (69,3 тыс. руб.), Таиланд (66 тыс. руб.). Средняя стоимость авиабилета для зарубежных стран в ноябре составляет 63,7 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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