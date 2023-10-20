Ростовская область отправила в зону СВО технику и оборудование на 700 млн рублей

Объем средств, направленных Ростовской областью в текущем году на приобретение и доставку специальной техники и оборудования для бойцов в зоне СВО, составляет 700 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Очередную партию военно-технической помощи доставил в зону боевых действий замглавы региона Вадим Артемов. В состав груза вошли бензиновые и дизельные генераторы, приборы ночного видения, бензопилы, квадрокоптеры и другая необходимая техника. Также были доставлены необходимые строительные материалы, спальные мешки, одежда, дождевики, маскхалаты, индивидуальные аптечки.

Оборудование и техника доставляется региональными властями в соответствии с запросами командования боевых подразделений. Подчеркивается, что все заявки отрабатываются в кратчайшие сроки.

«Некоторые ''посылки'' доставляем и без заказа: фрукты и овощи, сладости. В формировании таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители, неравнодушные жители области»,— цитируют в сообщении слова Вадима Артемова.

Анастасия Назарова