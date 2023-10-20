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Напавший на девушку в переходе ярославец оказался психически нездоров

В Ярославле в суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который напал на девушку в надземном переходе. В ходе расследования у него выявили психическое расстройство. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В июле этого года мужчина напал на 20-летнюю девушку в надземном переходе на Московском проспекте. Девушка потеряла сознание, а нападавший попытался скрыться, взяв выпавший у потерпевшей телефон, однако злоумышленника задержали прохожие.

В ходе расследования уголовного дела у мужчины выявили психическое расстройство, «не позволяющее понимать значение своих действий и руководить ими, представляющее опасность для окружающих». В силу чего он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. В суд дело направлено для применения этих мер.

Алла Чижова

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