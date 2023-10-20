Предприятиям легпрома в Башкирии не хватает 1,2 тыс. швей

Предприятиям легкой промышленности в Башкирии не хватает 1,2 тыс. швей, сообщил министр промышленности энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев на пресс-конференции в «Башинформе». В настоящее время в отрасли работают около 5 тыс. сотрудников, отметил господин Шельдяев.

За восемь месяцев текущего года предприятия легпрома выпустили продукции на 10,7 млрд руб., что на 1,5 млрд руб. больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По словам Александра Шельдяева, по итогам года планируется довести этот показатель до 12,5 млрд руб.

Влада Шипилова

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