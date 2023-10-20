Андрей Белоусов вручил награду ГК «Полипласт» – лучшему экспортеру 2023 года

19 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса «Экспортер года». В ней приняли участие 64 победителя и призера федерального этапа в 20 номинациях.



Фото: предоставлено пресс-службой предприятия

Вручил награды лучшим экспортерам страны Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Награду победителя в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес» получил генеральный директор АО «Полипласт» Александр Ковалев.

«Сегодня мы награждаем победителей конкурса «Экспортер года», подводя итоги 2022 года. И несмотря на развязанную против российского экспорта настоящую борьбу, российские экспортеры не только выстояли, приведя в трепет и недоумение наших оппонентов, но и успели нарастить объемы, завести новые каналы сбыта, новых партнеров – преодолеть, по сути, все ограничения и барьеры. Сегодня на эту сцену поднимаются герои этой борьбы. Огромное вам спасибо», – отметил в приветственном слове Андрей Белоусов.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Определение победителей и призеров «Экспортера года» проходило в два этапа: первый прошел на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, Федеральная конкурсная комиссия под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова выбрала лучших экспортеров страны.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза.

Напомним, что группа компаний «Полипласт» представлена в Свердловской области двумя предприятиями: «Полипласт-УралСиб» и «Хромпик».