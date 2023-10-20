Суд обязал парк Нефтекамска возместить ущерб из-за падения ребенка с карусели

Нефтекамский городской суд обязал администрацию городского парка развлечений выплатить компенсацию морального вреда и материальный ущерб местной жительнице Юлии Шакировой.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, в августе текущего года дочь истца упала на бетонный пол с метровой высоты во время катания на карусели — оборвался подвес аттракциона. Пострадавшая была госпитализирована.

Госпожа Шакирова просила взыскать с администрации парка 5 тыс. руб. на покупку лекарств и прохождение обследования, а также 100 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Представитель парка в суде заявила, что размер компенсации морального вреда завышен.

Суд обязал ответчика выплатить материальный ущерб в размере 4,1 тыс. руб. и компенсацию морального вреда — 35 тыс. руб.

Майя Иванова

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