Путешественники при поддержке Сбера проехали на электрокарах по Черноземью

Группа тревел-блогеров посетила более 20 туристических объектов Черноземья в рамках проекта «Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером» на липецких электромобилях Evolute.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба ЦЧБ СБ Фото: пресс-служба ЦЧБ СБ Фото: пресс-служба ЦЧБ СБ Фото: пресс-служба ЦЧБ СБ Фото: пресс-служба ЦЧБ СБ Фото: пресс-служба ЦЧБ СБ Фото: пресс-служба ЦЧБ СБ Следующая фотография 1 / 7 Фото: пресс-служба ЦЧБ СБ Фото: пресс-служба ЦЧБ СБ Фото: пресс-служба ЦЧБ СБ Фото: пресс-служба ЦЧБ СБ Фото: пресс-служба ЦЧБ СБ Фото: пресс-служба ЦЧБ СБ Фото: пресс-служба ЦЧБ СБ

Проект приурочен к запуску первой быстрой электрозарядной станции «СберСервис». До конца 2024 года в Черноземье планируется ввести в эксплуатацию более 20 таких заправок. Партнерами стали завод электрокаров «Моторинвест», компании «СберСервис» и «СберЛизинг», Центр развития культуры и туризма Липецкой области, гостиница «Галерея» и конгресс-отель «Бенефит Плаза».

За пять дней участники проекта в том числе посетили природные парки — воронежский «Белый колодец» и липецкий «Аргамач», а также расположенный на территории этих регионов биосферный заповедник, — а также вековые усадьбы и музеи: липецкие Скорняково-Архангельское и краеведческий центр «Романовская игрушка», воронежские «Костенки» и тамбовский музей-заповедник имени С.В. Рахманинова. Также участники познакомились с кулинарными традициями в местных ресторанах «Москва», Romanovo steak & wine, «15/86», «Хочу харчо».

Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер рассказала, что после проведения первого проекта, который стартовал в Санкт-Петербурге и финишировал в Ялте, было очень важно и ответственно организовать путешествие по регионам Черноземья: «Участники проекта — опытные и искушенные путешественники, которые посетили десятки территорий России и зарубежья. Мы рады, что наши регионы их вдохновили и порадовали. Это мотивирует и вдохновляет нас на новые идеи».

Блогеры отметили, что по Черноземье можно полноценно путешествовать на современных электромобилях. Во время путешествия проблем с зарядкой машин не было, а инфраструктура продолжает улучшаться.