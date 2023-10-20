Паром с 14 автомобилями застрял посреди Волги под Казанью

Под Казанью на Волге сел на мель пассажирский паром «Аракчино — Верхний Услон» с 14 машинами. Об этом сообщает МЧС Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Татарстана Фото: Пресс-служба МЧС Татарстана

Инцидент произошел сегодня, 20 октября, на Волге около 11:00 возле пристани Аракчино. Сам паром следовал из Верхнего Услона. На место происшествия выехал грузовой толкач и порожний паром. Помощь от МЧС не требуется. В результате инцидента никто не пострадал, паром повреждений не получил. Позже все машины с пассажирами переехали на подошедший порожний паром и в 13:35 прибыли на берег.

На место ЧП выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

"Ъ-Казань"