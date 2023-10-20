Похолодание, туман и снег ожидаются в Удмуртии в выходные

В Удмуртии в предстоящие выходные ожидается похолодание и туман. Как сообщает гидрометцентр республики, в ночь на 21 октября ожидается около 0°С, днем 1-5°С. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в отдельных районах будет туман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В ночь на 22 октября ожидается похолодание до 0..-4°С, днем будет в пределах +2°С и без существенных осадков.

В понедельник температура воздуха прогнозируется на уровне -3..+2°С. После полудня ожидается мокрый снег, к вечеру он усилится, в южных районах республики может перейти в дождь. На дорогах возможна гололедица, временный снежный накат, при осадках ухудшится видимость.

В воскресенье и понедельник ветер будет до 7-12 м/с.