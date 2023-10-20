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«Еда в Kefi получилась яркая и главное — совершенно не гламурная»

Дарья Цивина — о греческом ресторане

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о новом проекте в Москве.

Фото: Kefi

Фото: Kefi

Греческий ресторан Kefi открылся на месте знаменитого «Дома 12», отработавшего девять лет и, по определению ресторатора Дмитрия Борисова, завершившего свой цикл, чтобы начать новый.

За кухню Kefi отвечает шеф-повар Евгений Докунин, начинавший в Ragout, а после работавший в Carre Blanc и «MaриVanna». Идейным вдохновителем и соавтором меню стал Константин Андрикопулос, грек с почти 30-летним московским стажем, директор по развитию Bosco di Ciliegi, настоящий фанат и редкий знаток родной греческой кухни.

Все лето Евгений и Константин вместе трудились на кухне, чтобы явить Москве аутентичное греческое меню, и вот что у них получилось. По сравнению со всеми вновь открывшимися греческими проектами Москвы Kefi, без сомнения, оказался самым подлинным и потому, что семейные греческие рецепты предоставил настоящий носитель, и потому, что аудитория «Дома 12», в настоящий момент еще привыкающая к саганаки и крифарото, куда более восприимчива к аутентичной еде, чем публика Большой Никитской и Патриков.

Потому еда в Kefi получилась яркая, энергичная, насыщенная и главное — совершенно не гламурная.

Когда в следующем сезоне заработает летняя веранда во внутреннем дворе, будет полная иллюзия погружения. Но уже и сейчас поразительно вкусный пирог с фетой — тиропита из хрустящего теста фило с муссом из пармезана и нежнейшая томленая лопатка ягненка с травами и лимонным картофелем требуют незамедлительного визита.

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