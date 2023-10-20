«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в офисе продаж и обслуживания в Перми

В офисе продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в городе Перми прошел традиционный День клиента. С посетителями офиса работали представители руководства филиала, отвечали на вопросы, фиксировали пожелания и просьбы. Кроме того, клиентам напомнили об удобных и современных онлайн-сервисах, которые доступны как юридическим, так и физическим лицам при взаимодействии с теплоснабжающей организацией.

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«ЭнергосбыТ Плюс» постоянно расширяет возможности своих потребителей, стараясь сделать взаимодействие максимально комфортным и эффективным. Для юридических лиц, которые обслуживаются «ЭнергосбыТ Плюс», доступен личный кабинет на сайте компании. Благодаря сервису клиенты имеют широкий спектр возможностей по обслуживанию в режиме онлайн, включая проведение оплаты услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, контроль переданных показаний и выгрузку бухгалтерской документации.

Представителям юридических лиц, посещающим ОПиОК, специалисты офиса оказывают помощь в подключении личного кабинета и рассказывают об основных принципах его использования. В День клиента руководители Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» также напоминали посетителям о доступных сервисах для физических лиц.

«В октябре принято чествовать людей старшего возраста. Поэтому в День клиента мы не просто рассказываем посетителям офиса об онлайн-сервисах, которые доступны для физических лиц — это электронная квитанция, личные кабинеты на сайтах расчетно-кассовых центров, но и напоминаем, что каждый из них может помочь своим пожилым родственникам и знакомым воспользоваться этими сервисами. Это позволит им стать ближе к сфере современных интеллектуальных услуг, сделать оплату за услуги отопления проще, удобнее и освободить время для общения с близкими», — подчеркивает руководитель Управления по биллингу и клиентскому сервису Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

В октябре аналогичные мероприятия по консультированию клиентов пройдут в офисах продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Березниках, Чайковском и Лысьве.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»