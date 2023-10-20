Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в офисе продаж и обслуживания в Перми

В офисе продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в городе Перми прошел традиционный День клиента. С посетителями офиса работали представители руководства филиала, отвечали на вопросы, фиксировали пожелания и просьбы. Кроме того, клиентам напомнили об удобных и современных онлайн-сервисах, которые доступны как юридическим, так и физическим лицам при взаимодействии с теплоснабжающей организацией.

«ЭнергосбыТ Плюс» постоянно расширяет возможности своих потребителей, стараясь сделать взаимодействие максимально комфортным и эффективным. Для юридических лиц, которые обслуживаются «ЭнергосбыТ Плюс», доступен личный кабинет на сайте компании. Благодаря сервису клиенты имеют широкий спектр возможностей по обслуживанию в режиме онлайн, включая проведение оплаты услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, контроль переданных показаний и выгрузку бухгалтерской документации.

Представителям юридических лиц, посещающим ОПиОК, специалисты офиса оказывают помощь в подключении личного кабинета и рассказывают об основных принципах его использования. В День клиента руководители Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» также напоминали посетителям о доступных сервисах для физических лиц.

«В октябре принято чествовать людей старшего возраста. Поэтому в День клиента мы не просто рассказываем посетителям офиса об онлайн-сервисах, которые доступны для физических лиц — это электронная квитанция, личные кабинеты на сайтах расчетно-кассовых центров, но и напоминаем, что каждый из них может помочь своим пожилым родственникам и знакомым воспользоваться этими сервисами. Это позволит им стать ближе к сфере современных интеллектуальных услуг, сделать оплату за услуги отопления проще, удобнее и освободить время для общения с близкими», — подчеркивает руководитель Управления по биллингу и клиентскому сервису Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

В октябре аналогичные мероприятия по консультированию клиентов пройдут в офисах продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Березниках, Чайковском и Лысьве.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания».

Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек.

«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...