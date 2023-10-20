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обновлено 15:38

Комиссию по укреплению традиционных ценностей создали в ОП Удмуртии

В Общественной палате Удмуртии создали комиссию по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Решение было принято на заседании, сообщает пресс-служба палаты. Инициатором образования такой комиссии выступил член Общественной палаты, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Оно было поддержано единогласно.

Фото: Общественная палата Удмуртии

Фото: Общественная палата Удмуртии

«Эта тема перекликается с указом президента России № 809. Работы много, она будет плодотворной»,— отметил митрополит Викторин.

Председателем комиссии избрали Светлану Малышеву, заместителем — митрополита Викторина. Он добавил, что в комиссию войдут члены Общественной палаты, представители патриотических объединений, религиозных организаций.

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