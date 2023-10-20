Комиссию по укреплению традиционных ценностей создали в ОП Удмуртии

В Общественной палате Удмуртии создали комиссию по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Решение было принято на заседании, сообщает пресс-служба палаты. Инициатором образования такой комиссии выступил член Общественной палаты, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Оно было поддержано единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общественная палата Удмуртии Фото: Общественная палата Удмуртии

«Эта тема перекликается с указом президента России № 809. Работы много, она будет плодотворной»,— отметил митрополит Викторин.

Председателем комиссии избрали Светлану Малышеву, заместителем — митрополита Викторина. Он добавил, что в комиссию войдут члены Общественной палаты, представители патриотических объединений, религиозных организаций.