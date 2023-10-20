В Свердловской области за год клещи укусили более 23 тыс. человек

В 2023 году в Свердловской области клещи укусили более 23,2 тыс. человек. Это в два раза меньше, чем было в прошлом году, и на 30% ниже среднего многолетнего уровня. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель главы регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Клещевым энцефалитом с конца марта заразились 72 человека, что в 2,4 раза меньше показателей 2022 года. При этом два человека в возрасте 49-ти и 66-ти лет скончались в результате заболевания. Они оба были не привиты от энцефалита.

В целом в этом сезоне, по словам госпожи Пономаревой, в сравнении с прошлым годом снизилось как количество обращений в медучреждения в связи с укусом клещей, так и число заболевших.

Напомним, в 2022 году клещи покусали 47 тыс. жителей Свердловской области. 175 человек заразились энцефалитом, трое — скончались.

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