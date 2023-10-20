На дом дружбы народов и этнокультурное развитие народов Самарской области выделяют около 40 млн рублей

На государственное казенное учреждение «Дом дружбы народов» и этнокультурное развитие народов Самарской области в 2021 году выделили 39,2 млн руб. из регионального бюджета. Об этом сообщается в ежегодном отчете организации. Более 24 млн руб. ежегодно расходуется на заработную плату, еще более 7 млн руб. идет на расходы по оплате труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Счетная палата Самарской области ранее находила многочисленные нарушения в деятельности «Дома дружбы народов». В 2017 году отмечалось, что руководящий состав организации выполняет дублирующие функции. Помимо этого, в штате учреждения работает кладовщик, тогда как сам склад в учреждении отсутствует. Такая должность сохранилась в учреждении и после проверки. Риск неэффективного использования бюджетных средств на оплату кладовщику, а также траты на штатных охранников и одновременную оплату по договору со сторонней охранной организацией оценивался в более чем 1,2 млн руб. ежегодно.

В 2017 году фиксировалась нерезультативность расходов на оплату выполнения работ по популяризации официального аккаунта ГКУ СО «Дом дружбы народов» в социальной сети «ВКонтакте» и информационного портала «Все мы — Россия». Потраченные средства составили в совокупности 679 тыс. руб. Цену признали завышенной в 20 раз, при этом цели не были достигнуты, а услуги не отвечали всем требованиям технического задания и были выполнены не в полном объеме. Также было установлено, что с ноября 2016 года по август 2017 года «Домом дружбы народов» производилась необоснованная оплата аренды ОАО «Дворец культуры «Тольятти» им. Н. В. Абрамова» на сумму 2,2 млн руб.

По данным портала госзакупок, в 2023 году ГКУ СО «Дом дружбы народов» приобрело два ноутбука общей стоимостью 295 тыс. руб.

Евгений Чернов