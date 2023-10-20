Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, что сподвигло писателя организовать соревнования по ловле рыбы, а также о том, кто в них участвовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fransoise De Mulder / Roger-Viollet / AFP Фото: Fransoise De Mulder / Roger-Viollet / AFP

Сегодня о рыбалке на Острове свободы. В середине прошлого века, в 1950 году, Эрнест Хемингуэй организовал неподалеку от Гаваны первый рыболовный турнир и учредил свой кубок. Старина Хэм был азартнейшим рыболовом. Однажды затащил в лодку акулу, да такую агрессивную, что пришлось палить в нее из кольта. Говорят, тогда он даже прострелил себе ногу.

Еще как-то вместе с приятелем Майком Стретером они зацепили гигантского марлина, больше 4 м длиной. Вытягивать его было сущим адом, учитывая, что на ослабевшую рыбину напали акулы. И Хемингуэй опять по ним стрелял — только уже из пулемета Томпсона. На его яхте «Пилар» было много оружия. Наполовину обглоданного марлина все же подняли на борт. Даже в таком состоянии его масса была больше 200 кг. А однажды за лето он поймал аж 52 марлинов… В общем, повесть «Старик и море» он писал с абсолютным знанием дела. Не случайно за нее получил Пулитцеровскую премию, а потом и Нобелевскую.

Рыболовный турнир своего имени Хемингуэй выигрывал три раза. А в 1960-м в состязании победил Фидель Кастро, и писатель вручал ему свой кубок. Кстати, Че Гевара тоже был на том турнире, но не рыбачил, просто находился на яхте и читал книгу Стендаля «Красное и черное». В отличие от Фиделя, он спокойно относился к рыбной ловле. А вот Кастро сбегал на рыбалку от охранников даже в СССР. Причем это была зимняя история. И чистой воды браконьерство. Рыбу из-подо льда вытягивали сетями. Но Фиделю все понравилось, несмотря на лед, снег и мороз.

Не любил он только, когда его обманывали. Была история, в которой советская девочка подарила ему цветы, а он спросил, ходит ли она в детский садик. Она кивнула, и он попросил ее об экскурсии. Вокруг все отговаривали, но он настоял, и на следующий день правительственный кортеж лихо подрулил к детскому саду. Была там и вчерашняя знакомая. Он повторил просьбу, и девочка непосредственно заявила: «А я в этом садике не знаю ничего — сама здесь первый раз». Фидель все понял и расстроился. Об истории доложили Хрущеву, тот махнул рукой и сказал: «Пусть смотрит чего хочет — не мешайте ему». К тому моменту он уже устал от шумного Фиделя и его сигарного дыма.