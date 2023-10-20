Арестована недвижимость челябинского депутата Виталия Паутова на 37 млн рублей

В Челябинске в ходе расследования уголовного дела депутата городской думы Виталия Паутова, обвиняемого в посредничестве в даче взятки, арестовано его недвижимое имущество на сумму более 37 млн руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Кроме недвижимости и земельных участков, наложен арест на банковские счета депутата и доли в коммерческих структурах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали Виталия Паутова 17 октября. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки). По версии следствия, депутат вместе с предпринимателем Алексеем Алексеенко с сентября 2017 года по июль 2020 года выступили посредниками при передаче взятки в сумме 2 млн руб. от руководителя строительной компании сотрудникам администрации Челябинска за выдачу незаконного разрешения на строительство многоэтажного дома. Центральный районный суд Челябинска 18 октября избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря.