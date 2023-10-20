Главе администрации Межгорья продлили арест

Белорецкий межрайонный суд вчера продлил арест временно исполняющему обязанности главы администрации Межгорья Вячеслава Калугина до 27 ноября. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Защита будет обжаловать решение суда, сообщила «Ъ-Уфа» адвокат господина Калугина Лиана Файзуллина.

Вячеслав Калугин обвиняется в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, с апреля по сентябрь 2021 года чиновник назначил себе премии и иные стимулирующие выплаты на общую сумму 1,3 млн руб., хотя принимать такие решения мог только председатель горсовета. Вячеслав Калугин не признает вину.

29 июня Белорецкий межрайонный суд арестовал чиновника до 27 августа, а 28 августа смягчил меру пресечения на домашний арест. В сентябре Верховный суд отменил это решение.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте