Жителей Соликамска, укравших семь тонн металла, отправили на исправительные работы

Соликамский суд не стал лишать свободы трех местных жителей, обвиняемых в крупных хищениях на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что обвиняемые в сентябре — ноябре 2022 года совершали хищения лома черного металла из вагонов, прибывших на станцию Соликамск Свердловской железной дороги. Воспользовавшись отсутствием охраны имущества, с помощью специальной техники они вывезли в общей массе около семи тонн металла. Сумма причиненного собственнику продукции ущерба составила около 200 тыс. руб.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновных к различным срокам наказания в виде исправительных и обязательных работ, а также к двум годам ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.