В Красноярском крае выдано разрешение на строительство логопарка за 30 млрд руб

Проект строительства логистического парка вблизи деревни Старцево Емельяновского района Красноярского края получил разрешение на строительство. Площадь производственно-складского комплекса составит около 600 тыс. кв. м. Инвестор - ООО «Мега-Строй-М» вложит в проект 30 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального правительства.

Возводить логистический парк будут поэтапно. В 2023–2025 годах – планируется ввести в эксплуатацию до 85 тыс. кв. м складских площадей. В 2025-2026 годах – 115 тыс. кв. м. В период с 2026–2029 годов будет построено еще 400 тыс. кв. м. Инвестпроект включен в КИП «Енисейская Сибирь».

«Проект предполагает развитие инфраструктуры, логистики и общий рост экономики региона в целом», – отметил генеральный директор компании Евгений Воропаев.

Планируется, что пользователями логистического парка станут оптово-розничные компании, логистические организации, бизнес в сфере e-commerce и иные компании.

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Лолита Белова