Заместитель гендиректора ПОЭЗ «Ульяновск» обвиняется в получении взятки

В Ульяновске в отношении заместителя генерального директора портовой особой экономической зоны «Ульяновск» Валерия Тучкова возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Информацию об этом сообщили «Ъ-Волга» в следственном управлении СКР по Ульяновской области.

Как пояснили в ведомстве, Валерий Тучков задержан, ему уже предъявлено обвинение, в настоящее время в суде решается вопрос по мере пресечения. По информации следствия, Валерий Тучков «вымогал взятку у предпринимателя, владельца компании, обещая победу в торгах на право заключения контракта с ПОЭЗ на строительству объектов инфраструктуры особой экономической зоны. Сообщать подробности в СУ СКР отказались.

Андрей Васильев, Ульяновск