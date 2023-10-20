На ЧТПЗ запустили комплекс по очистке промышленно-ливневых стоков

На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) запустили в работу комплекс «AQA Баланс» по очистке промышленно-ливневых стоков. Объект позволит очищать сточные воды со всей территории завода и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Инвестиции в проект составили 1,8 млрд руб. Все стоки предприятия будут очищаться до нормативов качества воды в водоемах рыбохозяйственного значения первой категории. Чистая вода будет возвращаться на производство, излишки – в озеро Шелюгино.

«Фактически предприятие перешло на полностью замкнутый цикл водоснабжения, а вода после очистки становится такого уровня, что при возможном переходе в водоемы будет улучшать качество воды в них», — заявил губернатор Алексей Текслер во время посещения ЧТПЗ вместе с председателем комитета Госдумы РФ по экологии Дмитрием Кобылкиным.

Управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов отметил, что запуск комплекса «AQA Баланс» завершает масштабный проект модернизации систем водопользования на предприятии.