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Правительство региона намерено взять под контроль тутаевское «Теплоэнерго»

Правительство Ярославской области намерено забрать тутаевское «Теплоэнерго» и другие муниципальные коммунальные предприятия на уровень региона из-за их неэффективной работы. Об этом сообщил министр ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков на заседании комитета облдумы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике.

Алексей Рябченков

Алексей Рябченков

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

Алексей Рябченков

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

На заседании комитета депутат Юрий Павлов сообщил господину Рябченкову, что при проверке котельной в Чебаково Тутаевского района комиссия выявила аварийную ситуацию. «Я попрошу вас взять эту ситуацию на особый контроль, потому что там в один прекрасный момент может остановиться и котельная, и подача населению холодного водоснабжения. Ситуация очень серьезная»,— сказал господин Павлов.

Министр ЖКХ Алексей Рябченков пояснил, что правительство области планирует забрать неэффективные предприятия у районных властей.

«Сейчас контрольно-ревизионная инспекция провела проверку Тутаевского «Теплоэнерго» и выводы неутешительные. Предприятие работает неэффективно, в тарифе не могут грамотно заложить и обосновать те затраты, которые у нас можно обосновать. Зарплаты у людей копеечные закладываются. Принято решение, что эти предприятия муниципальные надо забирать на уровень региона для того, чтобы у нас была возможность не контролировать все 127 предприятий, а контролировать государственные предприятия»,— сказал господин Рябченков. Также он отметил, что еще одной причиной для этого являются долги компаний.

Алла Чижова

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