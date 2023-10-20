Нижегородская Корпорация развития изменила правила работы с заявками инвесторов

Корпорация развития Нижегородской области изменила регламент работы с инвестиционных проектов. В частности, изменены рассмотрения поступающих от инвесторов заявок. По новому регламенту органам исполнительной власти или местного самоуправления дается три рабочих дня на то, чтобы передать в Корпорацию заявку от обратившегося к ним инвестора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

От момента обращения инвестора госструктуры должны за 14 дней подготовить и направить инвестору конкретных предложений по площадкам под строительство объекта. Ранее эти сроки не были регламентированы.

Кроме того, за каждым проектом от Корпорации будет закреплен проектный менеджер, который должен будет решать возникающие у инвестора вопросы. За всеми этапами реализации проекта инвестор может следить в личном кабинете.

Как сообщалось, Нижегородская область с 2022 года входит в число семи пилотных регионов, где реализуется бережливый проект «Сквозной инвестиционный поток». Его цель — сократить сроки и количество запрашиваемых документов, ускорить подключение бизнеса к инфраструктуре. Общий «клиентский путь» планируется сократить с 3,5 лет почти до 1 года.

Андрей Репин