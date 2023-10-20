Директора МУП «Горводоканал» подозревают в нанесении ущерба на 8,3 млн рублей

Директора МУП «Горводоканал» Минусинска отстранили от должности из-за расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ), сообщает прокуратура Красноярского края.

Согласно версии следствия, в сентябре 2020 года подозреваемый заключил договор на оказание транспортных услуг грузовой цистерны МУП с родственницей, которая владеет собственным бизнесом. Договор был заключен без согласования с учредителем предприятия.

В результате этих действий МУП «Горводоканал» оплатило услуги предпринимательнице на общую сумму – 8,3 млн руб.

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Александр Киселев