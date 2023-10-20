«До середины декабря полностью завершим процесс замещения»

Совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании одобрил замещение еврооблигаций. Эмиссионная документация по всем шести выпускам будет направлена в Центробанк в ближайшее время. Как принималось решение? Какие аспекты осталось согласовать? И как будет выглядеть процедура? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов побеседовал с первым заместителем генерального директора ГТЛК Михаилом Кадочниковым и независимым экспертом финансового рынка Андреем Бархотой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников. Фото: Пресс-служба ГТЛК Независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Фото: Пресс-служба ГТЛК Следующая фотография 1 / 2 Заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников. Фото: Пресс-служба ГТЛК Независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Фото: Пресс-служба ГТЛК

Михаил Кадочников: Мы с августа приступили к исполнению указа №430 — к выплате купонов, начиная с майского купона текущего года. Мы успели подготовить эмиссионную документацию, предварительно ее согласовав с Центральным банком. По результатам этого согласования параметры эмиссионной документации замещающего выпуска вынесли на совет директоров нашей компании. Его решение мы получили, эмиссионная документация одобрена по всем шести выпускам. И как только мы получим выписку, направим эмиссионную документацию на регистрацию в Центральный банк. Затем, как и планировали, поэтапно будем проводить выпуск замещающих облигаций в ранее озвученном формате — «бумага на бумагу». Таким образом, до середины декабря мы полностью завершим этот процесс.

Отдельный аспект — оплата пропущенных купонных платежей. Мы их выплатим до выпуска замещающих облигаций. По точным датам вернемся и озвучим их дополнительно. Важно отметить, что мы погрузили обслуживание еврооблигаций в нашу финансовую модель, исходя из текущей макроэкономической ситуации, не видим каких-то перекосов или дефицитов.

Константин Максимов: И даже потенциал роста ставки Центробанка вас не пугает?

М.К.: За макроэкономикой мы будем следить, мониторить исполнение нашей финмодели. В случае если отклонения будут приводить к каким-то критическим последствиям, будем реагировать.

К. М.: А проводились какие-то дополнительные переговоры о возобновлении торгов с Московской биржей? Решаются ли как-то вопросы, связанные с судебными претензиями к иностранным компаниям?

М.К.: Мы прошли процесс оценки риска и завершили и в целом находимся в постоянном контакте с Мосбиржей. Будем надеяться, что это даст свои плоды, в первую очередь с точки зрения обратной связи — той, что возвращается и к нашим кредиторам, и к инвесторам, и к рынку.

К.М.: Я попрошу Андрея оценить влияние решения о замещении на инвестиционный рынок в России.

Андрей Бархота: Выпуск замещающих еврооблигаций ГТЛК — это очень позитивный сигнал для корпоративно-трудового рынка. Он позволит решить массу проблем, прежде всего с замороженными бумагами. Это фактически защищает права инвесторов и открывает новые возможности для заимствований на денежном долговом рынке. Вообще выпуск замещающих еврооблигаций — это прерогатива эмитентов первого эшелона. Кстати, первым замещающие облигации выпустило Министерство финансов — это безрисковые активы, что называется.

В целом ключевым этапом для восстановления доверия инвесторов и для поддержания инвестиционного рейтинга, климата является как раз выпуск этих замещающих облигаций. Напомню, что замещающие еврооблигации также номинированы в иностранной валюте, но между тем выплаты и покупки этих бумаг осуществляются по курсу Банка России в рублях. Но из-за того, что бумаги находятся в российском платежному контуре, они фактически защищены от влияния санкций. Замещающие еврооблигации могут быть потенциально интересны инвесторам благодаря двум факторам. Первый — это высокая ликвидность. 20 выпусков облигаций ГТЛК входят в ломбардный список Банка России. Второй — это привлекательная доходность. Кредитный рейтинг ГТЛК достаточно высокий, и многие инвесторы рассматривают замещающие облигации компании чуть ли не квазисуверенные долговые инструменты.

К.М.: А есть примерная оценка у сообщества того уровня доходности, который может получить инвестор?

А.Б.: Доходность коротких облигаций федерального займа сейчас составляет примерно 12,5, даже чуть выше. И Z-спред, то есть премия за риск, может быть в районе 1,5 или 2 процентных пунктов, даже выше. На самом деле, это очень высокая доходность, она сопоставима с доходностью рисковых инструментов.

К.М.: Мы понимаем, что востребованность облигаций, судя по всему, будет высокой. Не потребуются ли некие дополнительные шаги по оптимизации доходов и расходов, по докапитализации? Я посмотрел на финансовые результаты, и в принципе серьезная докапитализация вам не потребовалась. Может быть, одобрение этого замещающего выпуска позволит показать еще более значимые финансовые результаты?

М.К.: Надо вспомнить события прошлого года, в результате которых мы такую оптимизацию уже провели и существенно поработали над нашими расходами. В текущем же году мы в первую очередь ориентируемся на продолжение бизнеса. В этом помогают крупные ФНБ-проекты, которые мы реализуем в трех направлениях: авиационном, водного и общественного пассажирского транспорта.

Что касается оценки, если брать картину в целом, то о каких-то докапитализациях мы не заявляем. Как будет изменяться или сохраняться макроэкономика, покажет время. Будем реагировать на новые вызовы своевременно и при необходимости обращаться к нужным участникам этого процесса. Исторически мы никогда не докапитализировались для затыкания каких-то дыр. Докапитализации все целевые, для реализации той или иной госпрограммы.

К.М.: Иными словам, если у кого-то и были сомнения, пускай они уходят на второй план.

М.К.: Абсолютно верно. С точки зрения эффекта этого замещения я соглашусь с Андреем в том, что мы достаточно интересный актив для рынка, понимаем, что процессы по замещению, которые мы проведем, положительно и качественно скажутся на наших перспективах на рынке капитала.