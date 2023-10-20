Инвестор из Катара намерен купить бывшую «дочку» Сбербанка в Казахстане

Председатель агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала журналистам, что казахстанский Bereke Bank (бывшая дочерняя структура Сбербанка) может быть продан инвестору из Катара. Имя потенциального покупателя она не назвала. Однако, по ее словам, сейчас на базе Сбербанка проводится процедура due diligence (всесторонний анализ бизнеса) совместно с катарским инвестором. Слова госпожи Абылкасымовой передал «Интерфакс».

Мадина Абылкасымова отметила, что по результатам процедуры будет определена цена, по которой Bereke Bank будет продан. По ее словам, казахстанский регулятор начал проработку банковского законодательства с целью упрощения процедуры вхождения на рынок республики иностранных банков.

Bereke Bank — казахстанский коммерческий банк. В 2005 году Сбербанк получил разрешение финансового регулятора Казахстана на покупку 100% акций Texakabank (так организация называлась с 1993 по 2006 годы). С 2006 года организация получила название «Сбербанк Казахстан». В 2022 году организация сменила собственника и стала называться Bereke Bank, после чего в марте 2023 года была исключена из американских санкционных списков. В настоящее время банк полностью принадлежит национальному управляющему холдингу «Байтерек», чьим акционером является правительство республики.