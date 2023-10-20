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В станице Елизаветинской возводят пристройку для средних классов к школе №76

Стартовало возведение пристройки на 400 мест к школе №76 в станице Елизаветинской под Краснодаром. Глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале по итогам осмотра стройплощадки назвал объект долгожданным и необходимым.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Это будет полноценное, современное образовательное учреждение с высокотехнологическим оснащением»,— написал мэр.

В пристройке будут обучаться ученики 5–8-х классов. Для формирования у них трудовых навыков в здании оборудуют учебные мастерские, где дети смогут учиться обработке древесины, кулинарии, шитью и другим знаниям. Также здесь построят тренажерный и спортивный залы, актовый зал и столовую.

Планируется, что строительство объекта завершат к концу следующего года.

Вячеслав Рыжков

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