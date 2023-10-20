Убившему супругу и спрятавшему ее тело в лесу жителю Удмуртии вынесли приговор

В Удмуртии вынесли приговор 64-летнему мужчине, который убил свою 60-летнюю супругу и в мешке вывез на территорию Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в апреле 2023 года в полицию обратился житель Ижевска, у которого пропала 60-летняя мать. Выяснилось, что женщина познакомилась со своим ранее судимым супругом через интернет. Они проживали в ее доме в Завьяловском районе.

В ночь с 28 на 29 апреля между ними произошла ссора, и мужчина задушил супругу подушкой, сложил ее тело в мешок и на ее автомобиле увез на территорию Пермского края. Там он съехал с дороги и выбросил мешок в лесу.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. С него взыскали в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.